亞協盃　理文附加賽反勝220體育會

「亞協盃」東亞區附加賽周二（19日）上演，理文作客烏蘭巴托MFF足球中心面對220體育會。結果理文在先落後的情況下，靠杜查祖利亞上半場的入球，以及徐宏傑換邊後一球奠勝，最終以2比1反勝220體育會，附加賽有驚無險成功闖關，取得分組賽J組入場券。

理文今場「3+1」外援派出基華尼頓、亞哥斯達、金承龍以及擔任箭頭人物的杜查祖利亞，顏樂楓及中村祐人坐鎮中場，列斯奧與余煒廉組成中堅組合，為門將袁皓俊鑄成屏障。主隊220體育會正選陣容有多位球員，上屆曾來港出戰「亞協盃」分組賽，包括戴起隊長臂章的艾坦素，守將錢沙域和門將艾卡泰文，長谷川務及村山健等4位日援齊齊擔正。

主場出擊的220體育會，今場把握迅速入局，7分鐘 ，鋒將村山健接應長傳，無人看管下抽射得手，為主隊先拔頭籌。理文如夢初醒，嘗試組織反擊攻勢，1分鐘後，基華尼頓殺入禁區窄角度起腳，被錢沙域撲出。12分鐘，亞哥斯達禁區頂放冷箭，被錢沙域救到，其後余煒廉接應中村祐人傳送頭槌攻門，又頂中柱。1分鐘後，理文的努力終於有收穫，杜查祖利亞禁區外勁射破網，為理文追成平手。

不滿足於和局的理文，繼續對220體育會施壓，30分鐘，基華尼頓左路落底傳中，杜查祖利亞前點未能命中目標，金承龍的補射亦被對方守將擋出。主隊並不是一味捱打，43分鐘，皮亞域多接應罰球，禁區內頭槌攻門，被袁皓俊撲出。2分鐘後，基華尼頓單刀赴會扭過門將後，再推入大位起腳，可惜射門中柱彈出，理文未能於半場前取得領先優勢。

易邊再戰，理文作出換人由余沛康入替，220體育會則把握理文傳球失誤，多次形成反擊，但艾坦素幾次埋門機會都未能把握。58分鐘，金承龍傳中，杜查祖利亞接應的射門被錢沙域化解。3分鐘後，基華尼頓的傳中被220體育會守將解圍不遠，埋伏禁區的徐宏傑控定再射得手，幫助「黃黑軍團」反超比數。

理文繼續搶攻，68分鐘，中村祐人左路傳中，接應的金承龍未能射破對方大門。1分鐘後，理文後防出現險情，袁皓俊解圍「撻Q」，可幸自己成功化解今次險情。81分鐘220體育會獲得罰球機會，後備入替簡坦加頭槌衝頂，被袁皓俊接實。86分鐘，基華尼頓沿左路連過數人殺入禁區起腳，被錢沙域救出。結果雙方未能再改寫比數，理文以2比1反勝220體育會。