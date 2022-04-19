星級升降機！女高球手做GYM巧遇PSG球星

試想像你有一日搭搭吓𨋢突然撞到成棚球星，你會做啲咩？呢件事正正發生喺年輕女高爾夫球手Marta身上，佢日前喺巴黎郊區一個會所健完身出嚟，搭𨋢嗰陣撞到成班PSG球星，佢隨即自拍並分享上社交媒體，令佢一日爆紅。

今年17歲嘅拉脫維亞年輕女高爾夫球手，日前喺巴黎郊區一處會所健完身後，搭𨋢時竟咁啱遇上同場嘅PSG一眾球員，包括基利安麥巴比、美斯、尼馬等球星同佢喺一個密閉空間內共處幾十秒。呢位世界排名234位嘅球手隨即舉起電話自拍，「捕獲」一眾球星並上傳至社交媒體，博得近19萬人讚好。

Marta一共分享咗5張照片，其中一張相入面，麥巴比同美斯望咗兩眼鏡頭，似乎對𨋢內有人影相感到意外，而沙治奧拉莫斯亦擰轉半邊面睇吓有咩嘢吸引眾人目光，不過馬昆賀斯就向鏡頭展露出一個燦爛嘅笑容，為Marta送上「厚禮」。Marta亦都喺照片說明上分享佢嘅「星級升降機」之旅：「喺健身室度過輕鬆嘅一日！剛與世界頂級嘅足球員搭同一架𨋢。」