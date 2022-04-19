【雙紅會】近況實力贏晒　利物浦半場降魔

英超周中快車上演「雙紅會」，利物浦主場硬撼曼聯。「紅軍」需要繼續向榜首曼城施壓，而「紅魔」就正努力爭入前4，今場同樣不容有失。不過近況同實力秤先嘅利物浦，近7場聯賽主場出擊下，6次半場已經領先，一於撐半場主勝。（Now 621及611周三凌晨3時直播）

利物浦上場聯賽作客，2比2逼和榜首曼城，要後上爭冠仲未絕望，球隊近12場聯賽未嘗一敗，當中取得10勝2和佳績。另外「紅軍」啱啱喺英足盃4強，憑沙迪奧文尼梅開二度，以3比2擊敗曼城，順利躋身決賽，目前正向住4冠王嘅美夢進發。呢支前屆英超盟主今季聯賽31戰狂轟79球，攻力冠絕全英超，首循環半場領先曼聯4球下，最終輕鬆大勝，今場預計一開賽亦會主動搶攻，務求盡快鎖定3分。

曼聯最近頻頻失分，目前已跌出前4位置，上場主場對榜尾諾域治，原本以為輕輕鬆鬆搞掂，但竟然領先2球之下，畀全英超入球最少嘅榜尾球隊連追2球，個後防都幾得人驚，最終只係好彩靠老將基斯坦奴朗拿度連中三元，先可以險勝對手。

曼聯前線低迷難偷雞

睇埋曼聯嚟緊賽程，除咗呢場對利物浦，之後仲要惡鬥阿仙奴同車路士，場場硬嘢，今場心態究竟係點，都好難捉摸。曼聯嘅查頓辛祖等前線球員，狀態持續低迷，加上球隊近兩場作客賽事，只係錄得1入球，今場要「偷雞」唔係咁易。「紅魔鬼」正受傷兵困擾，勞基梳爾提前收咧，加上一對防守中場費特、麥湯米尼或需繼續缺陣，今場難以同利物浦抗衡，半場隨時再被大炒。