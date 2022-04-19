傳曼城傾掂夏蘭特　將啟動買斷條款

曼城求購夏蘭特有新進展，據英國傳媒報導，「藍月亮」為多蒙特前鋒開出嘅50萬鎊周薪合約已獲接納，並有望啟動其買斷條款，意味呢位挪威國腳，有望跟隨父親腳步，加盟曼城征戰英超。

據《每日郵報》爆料，曼城已準備投入重金，啟動多蒙特為夏蘭特設立嘅6300萬英鎊買斷條款，並準備為呢位21歲前鋒提供50萬鎊周薪合約，雙方簽約5年，如果事成，夏蘭特將成為英超最高周薪嘅球員。據報曼城已經同緊夏蘭特嘅代表傾緊最後細則，呢單交易有望喺未來幾周內落實。

2020年由薩爾斯堡轉投多蒙特，已在德甲舞台證明自己超強實力，除咗曼城之外，皇家馬德里同巴黎聖日耳門等歐洲豪門球隊，都對呢位挪威國腳虎視眈眈。雖然曼城現時高踞聯賽榜首，但領隊哥迪奧拿，一直有意為球隊加強鋒線兵源，引入高產射手，其中夏蘭特就係「藍月亮」主力引援目標。夏蘭特爸爸恩治夏蘭特，過去喺英超搵食期間曾效力曼城，生於英國嘅夏蘭特，唔知會否受父親影響，而作出轉會決定呢？