張家朗發表「世一」感言　多謝香港市民及祝願一齊努力

登上花劍「世界一哥」寶座的香港劍神張家朗發表成為「世一」後感言，身處歐洲的他於社交網上表示，對達成世界第一的夢想感到「非常高興及光榮」，感謝各方支持之餘，更祝願「大家都努力，一步一步走近人生目標！」

24歲的張家朗周二晚上在Facebook帖文，附上多張他在世界盃貝爾格萊德站的比賽相片，抒發賽後所感：「奧運後曾定下想達成的其中一個目標，是希望可以成為花劍世界第一，有幸在今次的世界盃貝爾格萊德站比賽後，積分累積成為第一位，能成為世一感到非常高興及光榮。」這位東京奧運金牌得主於本站取得花劍個人賽8強成績，更率領港隊於團體賽躋身銅牌戰，最終負於法國而奪得第4名的佳績。

「真的很感謝體院團隊，教練及隊友，父母家人，香港市民及各方友好一直以來對我的支持和支援及愛載，讓兒時的夢想得以實現，我希望在運動生涯裏的每一場比賽都盡所能發揮到最好，爭取好成績以不負大家對我的支持，更希望大家都努力，一步一步走近人生目標，實現夢想。」

最後，他更祝福香港，「希望大家抗疫成功，可以一齊過回正常生活。」張家朗自去年底離港後，便長駐歐洲集訓及比賽，期間去過美國，並先後參加了巴黎、開羅及貝爾格萊德多個大賽。未來，他與港隊隊友仍然馬不停蹄，除有機會參加月底保加利亞站賽事外，預計5、6月將回到亞洲，爭逐仁川大獎賽及首爾舉行的亞洲錦標賽，為衝擊9月杭州亞運獎牌全力備戰。