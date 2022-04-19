亞冠盃　傑志僅負勝利船　今屆分組賽吞首敗

港超球隊傑志上仗於「亞冠盃」J組順利旗開得勝，周二（19日)晚上第二擊繼續留守武里南府運動場，硬撼日職球隊神戶勝利船。勝利船憑鄉家友太、井上潮音的入球，一度領先兩球，「藍鳥」補時階段雖由艾力士破蛋，但最終仍以1比2僅負對手，今屆分組賽吞下首敗，暫時以1勝1負，跌落小組次名。

傑志正選沿用上仗對清萊聯的勝利11人，「3+1」外援起用巴爾拿、基爾頓、丹恩奴域及亞援明加索夫，門將保羅把守一關，隊長艾里奧夥拍謝家強鎮守中路，陳晉一、羅梓駿續擔任兩邊翼衞。至於神戶勝利船同樣主力盡出，老將槙野智章、隊長山口螢，聯同酒井高德負責防務工作，前巴塞隆拿球星保贊，則與大迫勇也合力攻堅。

神戶勝利船雖然近期錄得三連敗，不過今屆首次在分組賽亮相，開賽初段卻相當醒神，6分鐘槙野智章禁區內頭槌一頂，僅中柱彈出。15分鐘保贊左路傳中，門將保羅出迎擋出不遠，鄉家友太門前成功補中，勝利船領先1比0。落後的傑志搶回不少攻勢，4分鐘後丹恩奴域接應基爾頓角球頂高。29分鐘勝利船前鋒大迫勇也，一度將皮球送入網窩，幸好旁證示意越位在先，傑志得以逃過一劫。

大難不死的傑志之後差點追平，丹恩奴域右路橫傳，可惜尾柱無人看管的安永佳卻來遲一步。38分鐘「藍鳥」再接再厲，安永佳頂前，丹恩奴域禁區內力壓對方守衞勁射，但未能射破門將前川黛也十指關，最終半場傑志落後1球。

易邊後傑志為收復失地，在前場加強逼搶，即時令對方後場出現失誤，丹恩奴域禁區內連隨起腳，卻被對手擋出底線。比賽之後發生小插曲，傑志大腳斬前，勝利船後衞酒井高德禁區內疑似犯下手球，然而球證未有表示。兩軍一直陷入膠着狀態，直至59分鐘，勝利船右路傳中，後備入替的井上潮音後上撞射，謝家強門前快步踢走。

「藍鳥」之後換入陳肇鈞、艾力士加強攻力，78分鐘禁區頂博得罰球，「黑山伊巴」勁射省中人彈出底線。6分鐘後，羅拔圖接應陳晉一傳送，頭槌僅僅頂斜。比賽尾段「藍鳥」大軍壓境下，後防暴露出空位，汰木康也殺入禁區後傳中，井上潮音替勝利船射成2比0。不過「藍鳥」未有放棄，補時階段明加索夫勁射省中人彈高，艾力士門前成功破蛋，最終傑志以1比2僅負神戶勝利船，今屆分組賽首次落敗。

傑志總教練朱志光表示，對手不論實力和技術都在己方之上，並且給予傑志防線很大壓力：「神戶踢法好有體系同紀律性，佢哋實力高過我哋好多。不幸地上半場我哋先失一球，半場時我同球員講一定要保持耐性；下半場表現有所改善，創造到啲機會，但奈何最終都係輸，不過足球就係咁，有時會犯錯，我哋一定要接受敗局。」

雖然第二場見負，但「朱Sir」稱球隊能從中吸收經驗，相信下場表現會好轉：「未來我哋有較多時間恢復，次循環會再同神戶對壘，屆時部份球員或已經傷愈，相信我哋會踢得更有信心。」

中場羅梓駿則認為，自己在進攻上信心不足，雖然球隊偶有反擊機會，但埋門一腳處理欠佳，這一點必須改善。今場與日職球員交手，「羅梓」亦感受益匪淺：「之前睇波先見到佢哋，依家可以同場較量，非常開心；對手係傳統日本嘅控傳踢法，技術好好，雖然呢場波輸咗，但從佢哋身上都學到好多嘢。」