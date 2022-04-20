利物浦大勝曼聯　升上榜首

周三(20日)凌晨英超「雙紅會」利物浦憑穆罕默德沙拿梅開二度，以及路爾斯戴亞斯、沙迪奧文尼各建一功，主場以4比0大勝曼聯，並力壓遲1日比賽嘅曼城，暫時升上榜首。利物浦更成為英超成立以來，首支單季兩循環聯賽合共入到曼聯9球嘅球隊，紅魔鬼遭遇自1892/93年球季之後，兩循環聯賽總比數最大敗仗，創下129年恥辱。

曼聯球星C朗因為女友龍鳳胎男嬰夭折，缺陣今場大戰，雙方球迷喺比賽踢到7分鐘，全體起立鼓掌1分鐘及唱You Will Never Walk Alone(你永不獨行)，為呢位37歲葡萄牙國腳打氣，希望佢度過悲哀日子，場面感人。

不過，球場上利物浦並冇留手，開賽5分鐘就攻破曼聯大門，穆罕默德沙拿右路傳中，路爾斯戴亞斯近門射入。紅魔鬼屋漏偏逢連夜雨，中場保羅普巴踢咗10分鐘就傷出，由連格入替，打亂主帥蘭歷克部署，結果喺22分鐘被穆罕默德沙拿射入成2比0。路爾斯戴亞斯仲有1次射門入網，被吹越位，否則曼聯上半場唔止失2球。

換邊之後，利物浦繼續控制大局，沙迪奧文尼無人看管之下，輕鬆射成3比0，比賽末段穆罕默德沙拿單刀射入，送夠4隻蛋畀曼聯。

沙拿成為英超史上單季射入曼聯5球嘅球員，亦係第2位兩循環對紅魔鬼，都取得入波及助攻嘅球員，另1位係2015/16年球季嘅前阿仙奴中場奧斯爾。

曼聯今季聯賽2次對利物浦，總共吞9蛋，成為自1892/93年球季兩循環聯賽合共輸0比11畀新特蘭之後，單季對1支球隊輸得最慘烈嘅1次。