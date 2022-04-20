紅軍SMD玩晒　戴亞斯1項數據令辛祖好尷尬

利物浦喺英超主場大勝曼聯4比0，「SMD」鋒線穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、路爾斯戴亞斯包辦4個入球及各有1次助攻，簡直係夢幻組合。其中今年1月尾加盟嘅路爾斯戴亞斯踢8場英超入3球，等於曼聯貴價翼鋒查頓辛祖踢27場英超入波數字，而且路爾斯戴亞斯轉會費僅及辛祖一半，令呢位英格蘭國腳及曼聯負責轉會市場嘅團隊好尷尬。

25歲嘅路爾斯戴亞斯冬季以3,700萬鎊轉會費由波圖加盟利物浦，外界初時以為呢位哥倫比亞國腳只係「埃及文明」鋒線嘅替補，特別係當時沙拿同文尼去咗踢非國盃，當2人歸隊後，戴亞斯可能難有發圍機會。

不過，事實剛好相反，由於羅拔圖法明奴經常受傷，令路爾斯戴亞斯逐漸穩坐正選，上陣次序甚至前過迪亞高祖達。

路爾斯戴亞斯今場以行動證明高普安排佢踢正選係正確決定，呢位射手開波5分鐘就入波，下半場傳畀沙迪奧文尼建功。

路爾斯戴亞斯踢70分鐘有56次觸球、41次傳波有37次成功畀到隊友，3次射門入1球，仲有3次奪回控球權。

值得一提，路爾斯戴亞斯今季踢8場英超入3球，上年夏天以7,000萬鎊轉會費由多蒙特加盟曼聯嘅查頓辛祖踢27場英超先至入3球，利物浦唔止球場上成績遠勝曼聯，連轉會策略都贏對手。