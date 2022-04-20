亞冠盃　收穫第一球　艾力士：隨時候命幫助球隊

周二（19日）傑志在今屆「亞冠盃」J組第2仗憾負神戶勝利船1比2，為球隊末段追近的艾力士迎來第3度征戰亞冠的第一個入球，他接受本報訪問時分享感受。

「亞冠盃」對33歲傑志前鋒艾力士來說絕不感陌生，事實是他已經是第3度隨「藍鳥」征戰這項亞洲頂級賽事，但原來這個入球卻是他的亞冠分組賽第一球：「我對此感到高興，但我情願球隊喺今場搶到分，咁樣結果會更圓滿。」

2018年傑志首度征戰「亞冠盃」分組賽，艾力士為身後的科蘭衝鋒陷陣，是領銜鋒線的一位；但自上季從中超回流後，艾力士的地位不如以往重要，但偶爾從後備席踏上草披，他都會盡力發揮餘熱：「我只會專注喺嘗試幫助隊友同球會，並非會每時每刻準備好自己，不論踢正選抑或做後備。當然入球嘅感覺無與倫比，但我仍然需要保持專業性同投入自己嘅工作。」

香港隊周二（19日）同時公布莊恩安達臣上任後首份初選名單，艾力士的名字相隔兩年半後再次上榜，他亦坦言對重返香港隊感覺良好，但目前自己仍需把注意力放在傑志身上，希望協助球隊分組賽出線，殺入16強。