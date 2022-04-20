舒拉寶娃生日當天報喜：食兩份蛋糕係我專長

剛剛踏入35歲的前網壇天后舒拉寶娃，將踏入人生另一階段，周二生日當天在社交平台宣布懷孕，將為英國富商男友Alexander Gilkes誕下他們的首個寶寶。

舒拉寶娃在社交平台向粉絲分享自己懷孕的喜悅，上載了一張自己在沙灘上的照片，可見小腹已脹起，並寫上「寶貴的開始，吃兩人份量的蛋榚是我的專長。」即獲大批粉絲留言祝賀。

曾經在網壇叱吒風雲的舒拉寶娃於2020年退役，這位俄羅斯名將曾五次贏得大滿貫女單冠軍，而04年溫網決賽以17歲之齡擊敗當時如日中天的美國名將S威廉絲，一舉成名。她於2018年與Alexander Gilkes邂逅，並於2020年12月宣布訂婚，Alexander比舒拉寶娃年長7歲，與威廉王子相當老友，彼此在伊頓上學時就一直保持聯絡。

然而，值得一提的是舒拉寶娃懷孕消息一出後，不少網民即與找出了「細威」於五年前的同一日，即2017年4月19日在社交平動態發布自己20周的孕照，宣布懷孕，真是巧合，儘管「細威」已刪了這個動態，但已成球迷熱話。這對網壇巨星過往都視對方是「眼中釘」，場內場外都互不相讓。