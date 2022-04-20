曼城能否搶番一哥位置　就睇今晚

「藍月亮」曼城將於周四(21日)凌晨英超上陣，主場迎戰白禮頓，曼城同利物浦喺聯賽爭標形勢非常激烈，今場勢必全力搶攻爭勝；白禮頓近期狀態回升，曾經作客連贏阿仙奴同熱刺，實力不容忽視。雙方近6次對賽，總入球5次達4球或以上，中位數3.5球大盤值博。（Now 622周四凌晨3時直播）

曼城歐聯晉級後，4月底先踢4強賽事，上周英足盃4強又以2比3不敵利物浦出局，因此未來一段日子可以專注聯賽搶分。「藍月亮」近3場聯賽主場雖然合共轟入8球，但作為今季英超失波最少球隊，竟然喺呢3仗失咗6球，結果曼城只係贏得1仗，今場有搶分必要焗攻之下，後防可能又會暴露空位，隨時畀對手白禮頓有機可乘。

海鷗風流波踢得進取

「海鷗」白禮頓處於聯賽榜中游，並冇護級壓力，可以踢得開放進取，佢哋上場聯賽作客憑李安度杜沙特入波絕殺熱刺，錄得兩連勝，今場有力再次製造驚喜。白禮頓近兩次對曼城一共攻入4球，就算今場未必有分落袋，預計都應該有力入波破蛋，吼入球大。

直播表

周三5:05pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 紐卡素噴射機

無綫myTV SUPER

周四1:00am 西甲 馬德里體育會 Vs CF格蘭納達

Now 632

周四1:00am 法甲 摩納哥 Vs 尼斯

Now 639

周四1:00am 法甲 蘭斯 Vs 里爾

Now 638

周四2:00am 西甲 切爾達 Vs 基達菲

Now 633

周四2:45am 英超 車路士 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周四2:45am 英超 愛華頓 Vs 李斯特城

Now 623

周四2:45am 英超 紐卡素 Vs 水晶宮

Now 624

周四2:45am 德盃 RB萊比錫 Vs 柏林聯

香港開電視77台、有線662、602台

周四3:00am 英超 曼城 Vs 白禮頓

Now 622

周四3:00am 意盃 祖雲達斯 Vs 費倫天拿

有線661、601台

周四3:00am 法甲 馬賽 Vs 南特

Now 638

周四3:00am 法甲 昂熱 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周四3:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 皇家馬德里

Now 632