奧蘇、啫喱籲世錦賽搬離聖殿　卓林普有妙論

桌球世錦賽正打得如火如荼，最近有球員熱論需要將世錦賽主辦場地移離傳統的「聖殿」克魯斯堡劇院，世界「一哥」奧蘇里雲更坦言只有中國承辧才能將世錦賽打造成像網球及高爾夫的大滿貫賽事。

奧蘇里雲與澳洲的羅拔臣近日談到世錦賽需要離開克魯斯堡舉辦，對這個運動的發展更有利，奧蘇里雲更直指中國承辦：「目前來看，只有中國才會有潛力提供300萬英鎊的冠軍獎金，將桌球打造成網球及高爾夫的大滿貫賽事。」羅拔臣稱:「這裡容納人數太少了，如果你睇到今年的大師賽，那是我經歷過最有氣氛的比賽，或者可以搬到謝菲爾德的另一個場地。」

前「一哥」卓林普都表態，認為世錦賽要搵另一個更好的地方主辧：「你唔會指望碧咸等來到世錦賽，與普通觀眾一齊坐，克魯斯堡沒有貴賓包廂。相信放出3000張門票，都會有人想看世錦賽，現在就只有900至1000人，何解不把世錦賽規模擴大。」

至於中國名將顏丙濤在桌球世錦賽首圈，打出兩Cue破百及9桿50+，以10比6擊敗域連，躋身16強將挑戰衞冕冠軍「小丑」沙比。

有「老虎」稱號的顏丙濤作為去年大師賽冠軍，今季首次以前16的球員身份，直接躋身世錦賽正賽，首輪遇上外圍賽入圍的英格蘭球手域連，雙方一度爭持激烈曾打至5比5平手。

「今早我覺得自己充滿信心，我打得不俗。今年的世錦賽好似比起過兩年較為難打，我嘗試盡量放鬆面對每場比賽，但常常因此有很大壓力，早一晚我就因此只瞓了兩小時，所以現在很疲累。」顏丙濤將與沙比爭逐8強席位，他坦言急不及待:「很多人都說我們的打法很相似，實在急不及待這25局13勝的爭逐，我會爭取盡量享受；沙比在桌上控制很出色，我需要在防守方面做到跟他一樣。」