空手道超聯周五展開　劉慕裳再挑戰新賽制

世界一級空手道超級聯賽（K1）葡萄牙站周五（22日）展開。本地一姐劉慕裳（Grace）繼2月阿聯酋站後，將再次挑戰新賽制，爭取連續兩站站上頒獎台。

今季K1採取新賽制，運動員分成8組，每組最多4人，進行單循環賽，首名晉級8強，再以一對一淘汰形式爭標。世界排名第4的劉慕裳在上站阿聯酋站4強，不敵日本名將大野暉，跌落銅牌賽後，順利擊敗意大利好手Carola Casale，摘下今年首面獎牌。

Grace賽後發文，直言尚未適應新賽制：「新賽制簡直攞命！我無法好好恢復，對自己的表現非常失望，這比我想像中困難多了。」不過，她未有受挫，回美國邁阿密訓練基地後，正能量「爆燈」表示：「我們會不斷成長，永不放棄每天1%的進步！」

Grace周三飛往葡萄牙，將於香港時間周五下午4時登場，今站強敵包括世界第2的大野暉、其日本隊友清水希容、美籍日裔選手國米櫻等。此外，港隊還派出周家謙（男子-60公斤級）、曾綺婷（女子-50公斤級）、黃卓莉（女子-68公斤級）和何佳恩（女子68+公斤級）參加自由搏擊。