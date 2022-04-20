五人亞盃外中國退賽　港隊5月出征大馬

亞洲足協（AFC）周三（20日）宣布由於中國退出2022年亞洲足協五人足球「亞洲盃」外圍賽，東亞區5支參賽隊伍將會編入一組，意味未港隊將會與包括日本與南韓等對手，爭奪於科威特舉辦的決賽周入場券，外圍賽5月17日將於馬來西亞展開角逐。

將於9月舉行的2022年亞洲足協五人足球「亞洲盃」，今年1月進行外圍賽抽籤，香港一度與中華台北和南韓，被編入東亞區B組。惟由於中國退賽，香港、日本、中華台北、南韓及蒙古5支東亞區參賽隊伍，將改編成一組，進行單循環角力，小組頭3名將獲得決賽周出線權。

另外，AFC亦公布東亞區外圍賽，將於5月17日至21日，在馬來西亞舉行。2022年亞洲足協五人足球「亞洲盃」決賽周，9月25日至10月20日舉行將於科威特舉行。香港隊上一次躋身這項賽事決賽周已是2007年，當屆港隊小組第3名出局。

今屆五人足球亞盃外賽期及地點一改再改，港隊五人代表隊主力、晉峰中場廖億誠坦言出發時間目前仍未落實，對有工作在身的隊友比較麻煩。就出線形勢方面，「億誠」則認為沒有太大分別：「對中華台北、韓國都係重點賽事，希望拎到勝仗。話就話5出3，但其實我覺得係4出2，日本實力始終比較高。」

政府上星期宣布有限度開放體育處所，予各香港代表隊訓練，「億誠」表示五人足球港隊雖然已經練了3課，但相比其他國家訓練量仍然不足，加上疫情期間封場下只能夠維持體能，相信港隊之後將安排集訓及友誼賽，以盡快提升球員狀態。