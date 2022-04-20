倫敦打吡保前4關鍵戰　車仔踩油撞爆「廠」

周四(21日)凌晨英超快車繼續有好戲碼，車路士主場惡鬥阿仙奴上演「倫敦打吡」。車路士雖然經歷賣盤風波，但反而激發將帥鬥心，於聯賽愈戰愈勇，近7戰贏6場，更喺英足盃殺入決賽，相反阿仙奴3連敗狀態低迷，今場作客難靠，主Ｗ抵玩。（Now 621及611周四凌晨2時45分直播）

車路士剛於另一場「倫敦打吡」英足盃4強賽事，以2比0淘汰水晶宮，殺入決賽。「藍戰士」近況回勇，上輪聯賽重返正軌大勝修咸頓6比0，上周中歐聯8強次回合，面對皇家馬德里踢出超水準下，僅於加時階段出局，雖敗不辱，足證車路士球員狀態極佳。

夏維斯近仗腳風唔錯，就連一直被球迷嘲諷唔識入波嘅迪姆華拿，鬥皇馬及修咸頓嘅比賽中共入3粒，但關鍵人物始終係美臣蒙特，呢名車路士青訓產品，喺最近3仗貢獻4個入球及兩次助攻，係「車仔」近來交出亮麗成績嘅主因。

車路士踢完今場，跟住仲要鬥韋斯咸同曼聯，呢3場係穩住前4位置嘅關鍵，相信領隊杜曹都唔會刻意留力，趁個勢旺搶夠分，可以安心喺5月中同利物浦爭足總盃冠軍。

兵工廠跌Watt靠唔住

「兵工廠」阿仙奴明明踢得好哋哋，但湯馬士柏迪同基蘭泰亞尼接連受傷，球隊表現即時大跌Watt，近5場輸4仗，包括最近聯賽3連敗，已經失去搶前4主動權。

輸畀利物浦尚算情有可原，但接連不敵水晶宮、白禮頓同修咸頓，絕非挑戰歐聯席位球隊能夠承受嘅敗仗。今場對手車路士實力更強，好難相信阿仙奴可以急速反彈，主勝係最佳投注選擇。