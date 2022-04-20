年齡只是數字　17歲趙聡悟的遠大理想

近年本地足壇新星湧現，效力傑志的趙聡悟（Sohgo）更是光茫最為閃爍的一位。「地標戰」、處子球、親身體驗「亞冠盃」⋯⋯這些本地球員夢寐以求的目標，他出道兩年便一一達成，但不甘於停步的他，目前已定立一個個更加遠大的理想。

圖／文：黃雋謙

趙聡悟出身自一家四口的港日家庭，爸爸有4分3華人血統；媽媽是日本人，二人最初在新加坡邂逅，並在日本誕下Sohgo。在他兩個月大的時候，爸爸又因工作關係舉家定居香港，讓Sohgo得以在香港成長。受哥哥的熏陶，Sohgo年少時接觸足球，從而發掘其洋溢的才華，更早早定下成為職業足球員的目標。

效力傑志青年軍時，Sohgo已替球隊贏盡錦標，包括U15聯賽及足總盃冠軍，在16歲的時候更被提拔上一隊跟操，被視為隊中矚目的新星。為了專注球員事業，他甚至在兩年前開始脫離正規學校生活，以投放更多時間參與一隊訓練：「因為職業球員每天早上都要訓練，很難遷就一般上學時間，而父母都是足球狂熱分子，他們都十分支持我這個決定。」他現時透過自修和每周補習3次，準備應考英國高考，「我的讀書成績不過不失，數學科稍為出色，當然足球才是我的強項，但我認為自己尚算平衡到學業和足球。」他謂。

前季「菁英盃」決賽，Sohgo以16歲之齡完成港超處子戰。回想起被總教練朱志光呼喚去換上比賽服一刻，他仍感相當興奮：「十分深刻和難忘，因為當時戰況仍然是1比1，我竟然能在如此緊湊的情形下被派上陣，十分感恩可以得到這個機會。」年紀輕輕在決賽被委以重任，怯場也情有可原，然而Sohgo坦言當時自己並不緊張：「因為那時在一隊已經跟操過一段時間，我有信心嘗試和展示自己的技術。」

年輕球員的心態，往往是其日後能否成為大器的關鍵，而透過聆聽Sohgo的言談，你會發現他的心智並不反映在他的年齡上。去年12月作客標準流浪一役，他憑一記左路施射收穫處子球，他僅視之為幫助其進身更高層次的踏腳石：「首個入球對一位小將來說，當然十分特別，但我認為自己現在已經要開始證明自身是值得勝任正選，為了在未來踢更多比賽。」他特別對上半季重用他的暫代主帥金東進表達感激：「這對我、『阿軒』（陳傲軒）和Ellison（曾以行）等一眾年輕球員來說意義很大！同時對球會亦是一件好事，因為前輩都會有退下來的一天，有朝一日傑志都需要我們來接班。」的而且確，Sohgo今季在球季腰斬前各項賽事上陣過11場，比他前季多近一倍，而他現在僅是17歲。

現時趙聡悟正隨「藍鳥」在武里南出戰「亞冠盃」，去年傑志赴泰國出戰這項亞洲頂級賽事，Sohgo的名字令人意外地出現在球員名單之中，然而最終未獲派出場，他沒有為此而感到失望，反而珍惜出外見證高水平賽事的機會：「泰國、日本球員的體格無疑比香港球員強，用球速度和技術都在我們之上，體會亞冠賽事對我的成長十分重要，這次機會給予我更多信心。」

今屆「藍鳥」再赴泰國作賽，Sohgo下定決心絕不能讓機會輕易溜走，嘗試透過每天專注訓練，爭取在「亞冠盃」落場的機會：「雖然我現在很年輕，但我仍然會嘗試滿足別人的期望。足球是關乎堅持的運動，唯有在訓練上盡全力，落場拚到盡，才能證明你證得擁有。」此外，與世界級球星交手的機會，當然是他想爭取上陣機會的原因：「我喜歡觀看如恩尼斯達這般技術型球員比賽，如果有機會與他同場較競，我一定會很興奮！」

【趙聡悟 Sohgo Ichikawa】

出生日期：2004年7月30日（17歲）

位置：進攻中場、翼鋒

現效力球隊：傑志 球衣號碼：20號

今季上陣／入球：11場／2球

主要榮譽：

2019/20 「菁英盃」冠軍

2019/20 港超聯冠軍

2020/21 港超聯冠軍

在香港成長的趙聡悟，自小便是香港各年齡層青年代表隊的成員，最近更進身「大港腳」行列，獲選入征戰亞盃外的香港隊初選名單。其實在去年出戰「U23亞洲盃」，Sohgo已經「跳級」被挑選入隊，成為陣中最年輕的球員，對日本一仗他更獲派上陣：「與日本交手一定是我的一個深刻回憶，那場比賽讓我看到我想要達到的水平。」

疫情之前，Sohgo每年暑假都會隨家人回媽媽的家鄉大阪探望外祖父母，在當地亦有朋友，因此他現時與日本仍有緊密的聯繫。不過，他強調自己把香港人的身份放在第一位，穿起港隊球衣對陣日本的時候，心情毫無動搖：「我只專注在自己的表現上，和為香港隊全力拚博，並沒有想起有關日本的背景，我現在對香港人這個身份是十分堅定的。」