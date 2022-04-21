車仔防線3次犯錯　阿仙奴贏波爭前4重燃希望

周四(21日)凌晨英超「倫敦打吡」，車路士主場出擊送「大禮」，防線犯下3次嚴重錯誤，以2比4不敵阿仙奴。兵工廠打破3連敗頹勢，總算及時反彈，將於周六(23日)晚迎擊曼聯，上演爭4位奪取下屆歐聯入場券嘅生死戰。

由於車路士班主阿布拉莫域被英國政府制裁，球會唔可以出售主場門票，今場首次生效，僅25,000位季票持有人可以入場睇波，只佔史丹福橋球場6成座位，車仔主場氣勢蕩然無存，開賽13分鐘就出事，後衞安達斯基斯坦臣回傳乏力，被阿仙奴前鋒尼基迪亞截到，單刀殺入禁區射入。

雖然車路士好快靠迪姆華拿入波扳平，但兵工廠新星伊美路維射入靚波，再次領先，車仔由艾斯派古達近門撞入扳平2比2。

換邊之後，車路士防線連番犯錯，馬蘭沙亞同尼高路簡迪解圍唔到，被尼基迪亞把握機會射成3比2。踢到補時，艾斯派古達喺禁區內，拉跌布卡約沙卡，被球證吹罰12碼，呢位英格蘭國腳親自主射入網，協助阿仙奴贏4比2，爆出150倍波膽。

阿仙奴贏波之後，追至同第4位熱刺同分，但淨得球比較少，排第5位，並領先踢多1場嘅第6位曼聯3分，「仙魔」將於周六晚交鋒，勝負對於前4位之爭有關鍵性影響。