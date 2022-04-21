馬列斯1射1傳　曼城大勝重返榜首

周四(21日)凌晨英超，曼城憑馬列斯貢獻1入波及1次助攻，加上貝拿度施華入波，主場以3比0大勝白禮頓，以1分優勢力壓利物浦，重返榜首之位，雙方冠軍爭奪戰繼續咬住上。

白禮頓近2場分別作客爆冷擊敗2位名牌球隊阿仙奴、熱刺，但今仗遇上實力更強嘅曼城，就惡唔出樣，大部份時間捱打，即使頂得住上半場不失球，但下半場就崩潰。

換邊後僅8分鐘，曼城中場奇雲迪布尼盤球長驅直進，雖然被對手攔截到，但皮球落喺馬列斯腳下，呢位翼鋒順勢射入打開紀錄。「藍月亮」打破缺口之後更加易踢，馬列斯開出角球，菲爾科頓勁射入網。

戰至比賽末段，奇雲迪布尼傳波，貝拿度施華第一時間起腳射入，大勝白禮頓3比0。贏波功臣馬列斯當選為今場最佳球員，佢今季各項賽事上陣41場，射入23球及7次助攻，職業生涯首次單季創造30個入球。

值得一提，今仗係哥迪奧拿執教曼城各項賽事第344場比賽，獲得250場勝仗，成為英格蘭頂級聯賽史上，用最少場數獲得250勝嘅主帥，第2位係摩連奴，「寸王」領軍396場先至獲得250勝。