賓施馬射失2球12碼　創近16年羞恥紀錄

周四(21日)凌晨西甲出現罕見一幕，近況大勇嘅皇馬前鋒賓施馬2次主射12碼，都被門將撲出，成為近16年以來首位1場西甲2次主射12碼都宴客嘅球員，幸好榜首皇馬仍然作客以3比1擊敗奧沙辛拿，向冠軍再邁進一大步。

皇馬今仗佔盡上風，開波12分鐘就由阿拉巴撞入打開紀錄，但1分鐘之後，奧沙辛拿憑安迪布迪美亞近門射入扳平1比1。

臨完上半場，皇馬翼鋒馬高阿辛斯奧門前「執雞」射入，再次為球隊領先，並取得今季第11個入球，追平自己單季入波紀錄。

換邊之後皇馬繼續強攻，奧沙辛拿中場艾斯基爾艾維拉喺禁區內攔截時犯手球，被吹罰12碼，賓施馬主射，卻被門將靴利拉撲出。

7分鐘之後，皇馬又獲得12碼，賓施馬同樣射向左邊，結果再次被靴利拉捉到路撲出。賓施馬今季西甲有25球進帳，排射手榜一哥，估唔到今場2次射12碼都唔入，實在失威。

反而右閘盧卡斯華斯基斯把握力仲好，佢喺比賽末段為皇馬射成3比1。「銀河艦隊」今季各項賽事48場合共攻入101球，自2018/19年球季之後，再次單季入球突破百球大關。