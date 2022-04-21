港超聯　球場解封　標準流浪戴口罩復操

隨住社交距離措施分階段放寬，康文署周四（21日）重開包括足球場等部分康體場地，標準流浪等部分港超球隊亦趁機復操，惟球員需要戴口罩操練，主力林嘉緯坦言十分焗促，而流浪總監李輝立就表示正計劃與其他港超球隊「拍跳」，並期望足總及早落實來季安排，等球隊可以有所準備。

繼早前政府提早開放球場予香港代表隊及參加亞洲賽的球隊操練，是日球場亦正式對外重開，相隔逾3個月後，標準流浪一眾球員重踏九龍灣公園球場。除了余在言及劉學銘等幾位獲代表隊徵召的球員未有現身之外，包括林嘉緯、盧均宜、祖連奴、基藍馬及梁興傑等主力，以及部分青年軍球員，都有一起參與球隊復操。

由於首階段放寬，場地使用者仍須配戴口罩，一眾流浪球員都需要戴罩練波，對此林嘉緯直言感覺辛苦，但認為能夠重返球場對職業足球員而言非常重要：「（戴口罩踢波）一定係焗啦，當然依家要跟指引，有得落球場已經好好。之前雖然自己有訓練，但感覺唔似一個職業球員，有番球場對我哋係好緊要。」

今季港超聯已經腰斬，在來季港超聯安排尚未確定下，「嘉緯」認為現階段訓練內容有限：「呢段時間相信練波嘅內容，都係以保持狀態為主，要知道下年幾時開波，教練先可以安排到成個訓練。」在場邊督師的總監李輝立，透露除了球隊操練之外，亦有計劃與其他港超聯球場踢熱身賽，同時督促足總要盡快落實來季安排：「來季有幾多隊踢，要早些少做一個計劃畀我哋睇到，唔能夠慢慢等。」