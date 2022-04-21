溫網官宣禁俄參賽　ATP唔撐：對球員唔公平

作為網壇歷史最悠久大滿貫的溫布頓錦標賽組委會，周三已官宣禁止俄羅斯及白羅斯參加今屆賽事，並呼籲英國其他賽事一起執行這個政策，然而這個決定卻引來很多反對聲音，男子職業球員總會（ATP）對這個決定並不支持，就連名宿「女金剛」娜華蒂露娃及「一哥」祖高域都強烈不滿。

由於俄羅斯持續入侵烏克蘭，溫網組委會發出聲明將制裁行動升級，禁止俄羅斯及白羅斯球員參加6月舉行的溫網，這也是自世界二次大戰之後首次有國家被禁賽，換言之世界「2哥」麥維迪夫，世界第8魯列夫、女單世界第４的莎芭蘭嘉及排名18的艾珊妮嘉等，超過15位在世界前100位的球手無緣參賽。

不過，ATP及WTA(女子職業球員總會)對此決定不太支持，認為對球員不公平，並違反了雙方的協議，ATP發聲明回應指：「我們強烈讉責俄羅斯入侵烏克蘭，並聲援受到戰爭影響的數百萬無辜民眾。我們這項運動很自豪地遵循擇優及公平的基本原則，球員作為個人參賽，以根據ATP排名在錦標賽中贏得一個席位...今天溫網單方面決定將俄羅斯及白羅斯球員禁賽是不公平，有可能為網球運動開出一個破壞性的先例。」

至於網壇名宿美國的「女金剛」娜華蒂露娃以「錯誤決定」來形容，她接受電台訪問時稱:「不是這班球員的錯誤，我可以理解禁止一支隊伍參賽的決定，但對球員禁賽是錯誤的，這個政策會破壇這個項目，在女子組方面已經有一成的球員不能參賽。」

「一哥」祖高域對「女金剛」的批評甚為支持，他更形容這是瘋狂的決定，「我永遠是第一個譴責這場戰爭的人，我是從戰爭中長大的孩子，但這不是運動員的錯，當政治插手入體育，通常都不會有好結果。」