迪馬利亞2次助攻　PSG再攞1分就可以捧盃

周四(21日)凌晨法甲，榜首巴黎聖日耳門(PSG)憑基利安麥巴比、沙治奧拉莫斯、馬昆奴斯哥利亞各建一功，作客以3比0大勝昂熱，繼續領先第2位馬賽15分，由於今季只剩下5輪聯賽，換言之PSG只要周日(24日)凌晨主場打和朗斯，就可以提早奪得冠軍。

由於美斯受傷缺陣，加上尼馬停賽，PSG主帥普捷天奴今場用基利安麥巴比同迪馬利亞合作攻堅，無損強勁攻力。開賽28分鐘，基利安麥巴比勁射入網，取得效力PSG以來第113個法甲入球，包括今季入22球，排射手榜第1位。

迪馬利亞雖然冇波入，但就貢獻2次助攻，2次都係左路傳中，分別由2位中堅沙治奧拉莫斯、馬昆奴斯哥利亞頂入，協助PSG大勝3比0。

值得一提，迪馬利亞職業生涯為PSG各項賽事上陣290場，射入90球及110次助攻，剛好為球隊創造咗200球。

由於第2位馬賽主場以3比2反勝南特，仍然同巴黎聖日耳門保持15分距離，所以PSG想捧盃仲要再等一等。