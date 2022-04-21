巴黎奧運公布游泳門檻　A、B標時間進一步推快

國際泳聯（FINA）公布2024年巴黎奧運達標時間。各項目的A、B標門檻大幅提高，令港將入圍難度劇增。按照新標準，目前只有東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）能以A標入圍。

巴黎奧運游泳項目定於2024年7月27日至8月4日舉行，男、女子各有17個項目，加上男女混合泳接力，共有35個項目。一如既往，每個國家或地區可以派出2個泳手參加個人項目，及一支隊伍參加接力項目。

此前設下，只要泳手在達標期2023年3月1日至2024年6月23日期間，達到奧運達標時間（俗稱A標）即可入圍。巴黎奧運泳手上限是852人，較東奧少26人，若A標泳手不足852人，會由達到奧運考慮時間（俗稱B標）的補上。

巴黎奧運各項目的A標進一步提高，主要對應東奧初賽第14名的成績，B標則是A標加上0.5%，勢增加港將入圍難度。舉例說，港隊有3個泳手以A標游入東奧，其中歐鎧淳以1分0秒22達到該屆女子100米背泳A標（1分0秒25），惟巴黎奧運A標推前至59秒99，快了0.26秒，意味著如果歐鎧淳游出同樣時間，只能達到B標。

按照新標準，目前只有何詩蓓不受影響。她所保持的女子100米、200米自由泳亞洲紀錄（52秒27及1分53秒92），均比巴黎奧運A標（53秒61及1分57秒26）快。其50米自由泳最佳時間（24秒59），同樣快過新A標（24秒70），足以入圍。

值得一提的是，巴黎奧運不再要求只參加接力的泳手達到B標，可避免國家或地區拿到入場券，卻因沒有4人達標，「不夠腳」參賽的情況。