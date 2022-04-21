換帥有起色　般尼搶分護級大無畏

周五(22日)凌晨繼續有英超賽事，般尼主場迎戰修咸頓。般尼炒領隊後上仗即有分落袋，今場要繼續搏命，修咸頓踢「風流波」冇壓力，近期表現飄忽冇得估，不過既然兩軍近年交手旺開大，相信今仗入波唔會少，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 621周五凌晨2時45分直播）

般尼上周宣布辭退主帥戴治，助教同守門員教練亦都全部炒魷，青年軍教頭米克積遜暫代領隊，人事變動後上仗作客韋斯咸，即憑韋格賀斯入波，以1比1賽和對手，搶得1分。雖然韋斯活特上仗斷腳收咧，對球隊實力有一定影響，不過為求護級，相信般尼今場仍會繼續搶攻。

修咸頓近期踢風流波，連場失分後，上場憑碧拿歷克建功，1比0擊敗阿仙奴，不過唔好忘記，佢哋前仗主場對車路士大敗0比6，今仗作客戰意難估失波唔奇。睇番般尼對修咸頓近5次交手4次開3球或以上，包括首循環踢成2比2，今仗再交手，入球大可期。

直播表

周五1:00am 西甲 愛斯賓奴 Vs 華歷簡奴

Now 633

周五1:00am 西甲 利雲特 Vs 西維爾

Now 632

周五2:00am 西甲 卡迪斯 Vs 畢爾包

Now 630、631

周五2:45am 英超 般尼 Vs 修咸頓

Now 621

周五3:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611