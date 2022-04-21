阿仙奴土炮發威　英格蘭或成最大贏家

阿仙奴喺英超作客以4比2擊敗車路士，踢出近期代表作，兵工廠3位入波功臣都係英格蘭本土新星，並有6位正選係「土炮」，兵工廠本土化取得成功，相信最開心嘅人應該係英格蘭國家隊主帥修夫基，因為有更多人選畀佢揀，組成最強陣容出戰今屆世界盃。

阿仙奴今場3位入波球員尼基迪亞、伊美路維、布卡約沙卡唔止都係「土炮」，而且非常年輕，其中21歲伊美路維、20歲布卡約沙卡今季英超同樣有10球進帳，英超史上第3次出現同隊2位21歲或以下隊友單季聯賽入波「10+」，對上1次已經係2006/07年球季嘅曼聯「2R」朗尼同C朗，可見伊美路維、布卡約沙卡潛力優厚。

至於22歲嘅尼基迪亞以往主要踢盃賽，甚少喺英超擔正，今仗難得踢正選，立即把握機會個人梅開二度。早前有消息指尼基迪亞一直未能進身英格蘭大國腳行列，打算選擇代表加納踢今屆世界盃決賽周，如果修夫基想留人，就要盡快出手。

阿仙奴今場另外3位正選英格蘭球員係門將蘭斯達爾、後衞賓韋特、洛賀丁。