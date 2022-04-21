曼聯對曼城的英超「曼市打吡」、國際米蘭對AC米蘭的意甲「米蘭打吡」、皇家馬德里對巴塞隆拿的西甲「國家打吡」等等，都係世界球壇裡面歷史悠久而又備受關注的打吡大戰。日職聯的成立時間雖然只有大約三十年，但同樣有備受當地球壇注目的打吡戰，今日就同大家拆解下部份矚目的日本球壇大戰。

日本國家打吡 - 浦和紅鑽 vs 大阪飛腳

講到日職聯歷年來最矚目的對碰，首推由浦和紅鑽與大阪飛腳合演的「日本國家打吡」。兩軍都係日職聯始創球隊，而咁啱浦和紅鑽晌歷史上第一場日職聯比賽，就係面對大阪飛腳，而該仗浦和紅鑽最終以一球不敵大阪飛腳，只能以敗仗開始日職聯生涯，難怪紅鑽球迷會咁憎飛腳，亦為日後的激烈競爭埋下伏線。

浦和紅鑽位處關東，相反大阪飛腳則位處關西，兩軍的對壘往往就代表兩地晌足球上的對碰，令比賽的競爭氣氛更激烈，而在聯賽上的互相爭逐亦令兩方的積怨加深。2005年球季季末，上述兩軍與鹿島鹿角、千葉市原及大阪櫻花均有望奪得聯賽冠軍，最終大阪飛腳僅以一分之微壓倒浦和紅鑽奪冠。不過到了翌季，浦和紅鑽在聯賽煞科戰擊敗大阪飛腳並奪得日職聯冠軍之餘，亦在天皇盃決賽擊敗對方成為雙料冠軍，成功一吐污氣之餘更奠定雙方宿敵的身份。

到了2007年球季，兩軍球迷的積怨可說是到達了臨界點，浦和紅鑽在主場大阪飛腳一仗更發生了日本鮮有出現的球迷騷亂，可見雙方關係的緊張。雖然近年雙方的成績均有所下滑，令大戰氣氛稍稍降低，但兩軍對壘依然備受注目，第二循環大阪飛腳在主場迎戰浦和紅鑽一仗確實不容錯過。

神奈川縣打吡 - 橫濱水手 vs 川崎前鋒

日本球壇有唔少縣市級打吡，但由橫濱水手及川崎前鋒合演的「神奈川縣打吡」則成為近年當地球圈最受矚目的比賽。

在日職聯成立初期，川崎讀賣可說是最成功的球會，而同樣係日職聯始創成員之一、亦同樣位處於神奈川縣的橫濱水手，自然被當地球迷視為宿敵，加上橫濱水手本身的成績同樣不俗，當年水手、讀賣對壘亦被視為「國家打吡」。

川崎讀賣後來失去讀賣集團的支持，遷至東京並改名為東京綠茵，橫濱水手在神奈川縣一下子失去了最強的競爭對手。在2004年再次升上日職聯的川崎前鋒乘機成為縣內最有力挑戰水手的球隊，川崎前鋒亦趁機吸納本身在當地支持讀賣的球迷，成為神奈川縣第二大勢力。

自2006球季開始，川崎前鋒慢慢躋身日職聯勁旅行列，雖然初期並未能贏得到冠軍，但經常排聯賽頭四、漸漸成為亞冠盃常客則令球隊的受歡迎程度與日俱增，因此川崎前鋒與橫濱水手在神奈川縣的競爭亦變得白熱化。

川崎前鋒自2017年首奪日職聯冠軍後，亦在2018、2020及2021球季奪冠，聲勢可說是壓過橫濱水手。不過橫濱水手本身財力雄厚，到2014年更得到城市足球集團的支持令到成績得以維持，在2019年更打破川崎前鋒三連霸的美夢，可見近年兩軍的成績相當接近。現時兩軍對壘，除了要爭取成為神奈川縣的一哥外，更可能係爭取成為日本球壇一哥的關鍵一戰，今季的揭幕戰水手以4比2大勝前鋒，且看次循環前鋒又可唔可以復仇成功喇！

大阪縣打吡 - 大阪飛腳 vs 大阪櫻花

除了上述的「神奈川縣打吡」，在關西進行、由大阪飛腳及大阪櫻花對壘的「大阪縣打吡」同樣係日本球壇的矚目大戰。

眾所周知大阪飛腳係日職聯的始創球會之一，而大阪櫻花則在1995年球季首度征戰日職聯，但原來兩軍早在日職聯成立前已有甚深的淵源。早在70年代，大阪櫻花的前身洋馬柴油足球隊早已成立，但在1979年洋馬柴油決定將當時的預備隊廢除，令預備隊陣中唔少球員轉投當時剛成立、位處奈良的松下電器足球隊，亦即大阪飛腳的前身，為日後的大阪打吡埋下伏線。

在日職聯成立前，洋馬及松下已經多次在當時的日本足球聯賽及天皇盃對壘，底蘊較厚的洋馬當時確係稍佔上風。不過洋馬在1990至91球季從日本足球聯賽降班，相反松下則早已申請成為日職聯始創會員，令大阪飛腳在日職聯成立後一躍成為大阪市一哥，可說是風水輪流轉。

而在日職聯歷史中，大阪飛腳兩奪冠軍，更試過奪得亞冠盃冠軍，戰績當然係騎住大阪櫻花，因此大阪市打吡往往有一種挑戰的意味。而單計晌日職聯賽事，兩軍合共對壘42次，大阪飛腳贏23次確係佔上風；嚟緊5月大阪櫻花將會晌主場出戰大阪飛腳，又睇下今次可唔可以吐氣揚眉做返次大佬喇！

本周日乙直播時間：

4月22日下午6：00 熊本羅亞素 對 岡山綠雉 有線電視602／662

4月23日中午1：00 仙台維加泰 對 FC琉球 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯每月焦點（4月）：