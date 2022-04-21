前4位置未穩急住搶分　巴塞開蘇振軍心

周五（22日）凌晨西甲焦點大戰，皇家蘇斯達主場硬撼巴塞隆拿。巴塞近期連連失利，急需一場勝仗重拾自信，對手皇蘇雖然實力強勁，但巴塞勝在有往績支持，今場有本錢反客為主，客勝值得留意。（Now 632及611周五凌晨3時30分直播）

繼早前歐霸盃8強次回合失利，遭法蘭克福淘汰之後，巴塞上場再於主場遭遇滑鐵盧，輸畀下游分子卡迪斯，面對上任後最大危機嘅主帥沙維，賽後直言對爭冠感到悲觀。現時巴塞雖然高踞前列，但前4位置仍未穩固，仲要繼續搶分。

作客堅勁4連勝

雖然近況有所下滑，但不得不承認喺沙維執教之後，巴塞整體表現有提升，尤其聯賽近4次作客全勝，包括曾擊敗華倫西亞，以及喺西班牙國家打吡，以4比0橫掃死敵皇家馬德里，都係極具說服力嘅演出。

仲有機會爭取歐聯席位嘅皇蘇，今季主場表現穩定，但並非不可攻破，之前曾先後不敵皇馬同維拉利爾。況且皇蘇近4次聯賽面對巴塞全敗，包括今季首循環交手以2比4輸波，今場有奧巴美揚及奧士文尼迪比利等進攻好手助陣，巴塞誓要一吐近期連敗烏氣，客勝值博。