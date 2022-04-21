港超聯　晉峰復操　來季組軍方向未明

康文署轄下包括足球場等康體設施周四（21日）正式重開，港超聯球隊晉峰晚上即於青衣運動場「帶罩」復操。總教練何信賢表示由於來季組軍方針未明，一眾外援暫時未有歸期，接下來訓練將以恢復球員體能為主，期望足總盡快落實下季安排。

在缺少費利浦薩、卡爾特納等外援，加上劉君正、楊憲樂兩位小將，因今早剛完成港隊集訓獲淮休息，晉峰今次復操僅有十多名一隊球員出席。總教練何信賢解釋，由於足總來季未有定案，令球隊組軍方針未明，暫時只能一直等待：「下季如果搞，究竟會用咩模式，其實我都未確實同老闆傾好。啲外援都有問幾時可以返嚟，我都係話一有消息再同佢哋講，希望足總快啲公布所有嘢，5月球隊可以安頓好。」

另外由於主教練艾斯達維仍未歸隊，「何sir」透露接下來訓練將由「老大哥」鄭璟昊帶領，主要以恢復球員體能為主。他續指因擔心球員狀態未足，容易導致受傷，暫時未有計劃與其他球隊「拍跳」。

相隔3個多月再次踏足球場，後衞鄭璟昊在完成首課操練後，坦言感覺良好，但他認為始終封場一段時間，動作、球感等難免變得生疏，希望透過這段時間，與隊友一起提升個人技術及基本功。對於需要在訓練時全程「帶罩」，「阿井」則顯得十分不滿：「緊係辛苦啦，唔好話跑步、踢波，夏天就咁帶口罩已經好辛苦，真係好難透氣。」