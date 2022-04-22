馬古尼收炸彈恐嚇急報警　疑曼聯球迷報復

啱啱宣布獲坦哈格下季執教嘅曼聯，內亂問題仍然嚴重，隊長哈利馬古尼周三(20日)收到炸彈恐嚇，有狂徒聲稱喺佢嘅大宅內放置炸彈，嚇到呢位英格蘭國腳即時報警。警方帶同警犬去馬古尼豪宅內搜查未有發現，相信只係「靠嚇」。據報恐嚇信內容有對馬古尼人身攻擊，懷疑係不滿佢近期表現嘅激進曼聯球迷所為。

曼聯上場聯賽慘吞利物浦4蛋後，29歲嘅馬古尼收到一封恐嚇電郵，信入面話佢喺柴郡嘅400萬鎊豪宅內已被放置炸彈，雖然馬古尼過往收過唔少球迷嘅恐嚇信，但今次講到「放炸彈」事態嚴重，所以報警求助。警方即時派人到場搜查但未有發現，周四(21日)再派警察帶同警犬第2度搜索，同樣無所獲，相信炸彈襲擊只係虛報。

馬古尼同未婚妻Fern Hawkins以及2個女同住，據報恐嚇電郵矛頭指向該曼聯中堅，警方調查指狂徒可能係唔滿意佢表現嘅曼聯球迷。消息人士向英國《太陽報》表示：「馬古尼唔會因為呢啲恐嚇而離開曼聯，家人嘅安全當然係佢優先考慮，但以佢嘅堅強性格，可以應付呢啲醜陋嘅球迷。」

馬古尼今季表現一直受到批評，早前為英格蘭國家隊出賽亦被球迷狂噓，唔少人認為佢8,000萬鎊嘅轉會費同場上表現唔成正比。據報馬古尼未有受事件影響，如常操練備戰周六(23日)晚作客阿仙奴嘅英超大戰。