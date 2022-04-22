坦哈格左右手曝光　麥卡倫神奇回歸！

曼聯周四(21日)宣布荷蘭教練坦哈格下季接掌帥印，不過教練團人選仍未有定案。據英國傳媒報道，坦哈格嘅「左右手」人選，除咗阿積士嘅副手雲達加治外，前英格蘭國家隊主帥麥卡倫亦會回巢，佢曾經喺99年至01年擔任費格遜副手，更係坦哈格嘅「師傅」之一，搵佢返嚟最合適不過。

英國《每日郵報》報道，坦哈格同曼聯達成協議，不過教練團人選未有共識，坦哈格希望請雲達加治同麥卡倫出任副手，但曼聯就想佢先檢視現有教練團人選，包括曾任費格遜副手嘅費倫，以及蘭歷克引入嘅岩馬士等等。據報坦哈格堅持自己嘅選擇，預計曼聯亦會同意作出讓步。

曼聯目前仍就雲達加治嘅合約同阿積士談判，預料問題唔大，兩人可望喺曼聯再度合作。坦哈格初登英超，亦需要一個熟悉英格蘭足球同曼聯嘅人作為「盲公竹」，60歲嘅麥卡倫就係佢心水人選，呢位前英格蘭主帥08年執教荷甲川迪，坦哈格就係佢助手之一，而且麥卡倫曾經喺99年至01年做過2年曼聯助教，對「紅魔鬼」有一定認識。