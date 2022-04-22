Daddy好嘢！泰國「一哥」沙安簡雙喜臨門

剛榮升做父親的泰國名將沙安簡，周四在克魯斯堡劇院有新生囡囡的激勵下，以10比5力挫比利時球手比素爾，生涯第二次躋身世錦賽16強，至少可袋走3萬英鎊獎金，為妻女添上賀禮。

沙安簡的太太預產期原定在五月中，愛女提早了三星期降臨，而本計劃陪產的這位泰國「一哥」最終決定留在謝菲爾德完成這個桌球最高榮譽的爭逐。隨着愛女出世、母女平安，世界排名38位的沙安簡可以更專注比賽，他將與「巫師」希堅斯爭逐8強席位，而他們近4次碰頭沙安簡贏了三次。

「我真是很高興，我的女兒昨日出世，我還未見過她，因為仍在醫院，每天我都與太太通電，相信明天可以透過視象見一見女兒，一切都相當順利。」這位前21歲以下世界冠軍賽後相當興奮，「我已經是第三次在克魯斯堡比賽，回想起第一次比賽對住羅拔臣，真是非常緊張，今天我盡量保持享受心態，我正學習在比賽中如何控制自己。」

下仗將面對4屆世界冠軍希堅斯，即使近績對住這位球壇經典佔上風，但他絕對不敢輕視:「我的確是曾戰勝希堅斯，但是相當緊湊，特別是要爭逐25局13勝，他是4屆世界冠軍，面對他絕不容易，我要跟他學習，盡量去享受比賽。」