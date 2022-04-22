亞奧理事會總幹事指亞運會或延期　港協回應未收到通知

據《法新社》報道，亞洲奧林匹克理事會總幹事穆薩拉姆（Husain Al-Musallam）表示，9月10日展開的杭州亞運有機會延期，此前已有傳言指亞運或延期一年。而香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）則表示，未收到賽會相關延期的通知。

今屆亞運會將於9月10至25日在中國杭州舉行，成為繼1990年北京和2010年廣州之後，第3個主辦亞運的中國城市，但離杭州不到200公里的上海現時面對兩年來最嚴峻的疫情，傳出亞運亦可能延至明年。

受疫情影響，除北京冬奧之外，中國已取消多項體育比賽，亞運或同樣受影響，穆薩拉姆表示，「組委會未有正式決定，但有延期的可能性。」

中國當局早前指，現時56個亞運場館已完工，承諾會公布疫情防控計劃。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）今午發表聲明，指從傳媒得悉有關杭州亞運會可能延期的報導，但現時並未收到亞奧理事會或杭州亞運會組委會的正式確認有關延期的決定。該會現正繼續香港代表團參加亞運會的籌備工作，直至收到進一步通知。

作為地區奧委會，港協暨奧委會表示明白於新冠肺炎疫情下，籌辦大型國際運動會的困難，港協會與兩機構保持密切溝通，了解最新發展。