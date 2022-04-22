英格蘭國腳撐場　卓林普終結波斯王子神話

今季發揮不穩的「準神」卓林普，周四在世錦賽輕鬆取得最後一個16強席位，在李斯特城中場名將占士麥迪臣撐場下，以10比4力壓寫下桌球壇歷史的伊朗球手華法爾。

早前力撐奧蘇里雲及羅拔臣建議世錦賽搬家的卓林普，曾講出「你唔會指望碧咸等來到世錦賽，與普通觀眾一齊坐....」的妙論，而周四他出戰今屆世錦賽首圈，雖然未有如碧咸般的超級明星入場，但也有屬於英格蘭國腳級的占士麥迪臣撐場，原來他們私交甚篤：「他幾星期前已跟我說，因為他爸爸的生日，想取得幾張門票作為禮物。」

事實上，這位英格蘭球星到場令場內氣氛提升不少，就連「桌球皇帝」亨特利都都跟他寒暄幾句，「很開心他到來支持我，這是一個重要的賽事，氣氛與其他賽事不同，如果有其他人想來支持，我都超開心，希望可以有更多不同背景的人來到，對這項運動發展一定有正面影響。」

今仗卓林普面對有「波斯王子」稱號的華法爾，他是史上首位打入正賽的伊朗球手，而雙方初段打得較為貼近，一度打成3比3，但其後卓林普已控制大局，終止了華法爾爭取再晉級的好夢，並與蘇格蘭的麥基爾爭逐8強席位。16強賽事將採用25局13勝制進行。