阿仙奴迷收購車路士？韋斯塔本寸爆黑帝

車路士即將落實賣盤結果，英國《天空體育》爆出F1「車神」咸美頓同美國網球巨星S威廉絲，同財團集資提出收購「藍戰士」，呢單收購嘅「明星效應」相當顯著，不過咸美頓嘅阿仙奴球迷身份深入民心，連佢嘅「死敵」麥斯韋斯塔本都忍唔住寸爆：「阿仙奴球迷收購車路士咁有趣？」

據報咸美頓同S威廉絲，過去幾個星期同馬田布勞頓領導嘅英國財團接洽，消息指兩位巨星會各自集資1,000萬鎊，加入該前利物浦主席及前英航主席嘅財團，雖然呢個數字只佔25億鎊收購計劃嘅小部份，但係如果馬田布勞頓接納2人兼且順利中標，咸美頓同S威廉絲就會成為車路士股東之一。

呢個計劃曝光後引嚟唔少回響，尤其係咸美頓嘅身份相當尷尬，呢位7屆F1總冠軍一直係另一倫敦球會阿仙奴球迷，過去多次公開表示自己係「廠迷」，唔單止有阿仙奴嘅紋身，2015年更曾經披起阿仙奴波衫踢慈善賽，依家突然走去收購車路士令人搲爆頭。

對於咸美頓嘅舉動，佢死對頭麥斯韋斯塔本亦睇唔過眼：「我本身係燕豪芬球迷，所以永遠唔會收購阿積士，如果我要買球會就要話晒事，唔會只係買少少股份。乜咸美頓唔係阿仙奴球迷咩？一個阿仙奴球迷收購車路士真係好有趣，每個人都可以決定點用自己啲錢，大家就放長雙眼睇下個結果。」