網傳曼聯新帥有強迫症　完美主義者

曼聯委任坦哈格為來季新帥，據報年薪900萬鎊，呢位52歲荷蘭富二代嘅底細陸續曝光，佢執教過嘅球隊隊員爆料指，坦哈格係一位「完美主義者」，又有「強迫症」同「細節控」，佢入主曼聯，勢必天翻地覆。

2012至13年效力伊高斯嘅球員奧華哥亞透露，坦哈格對球隊訓練有好多特別要求：「坦哈格會要求所有飲品排成直線，對球場草皮亦有要求，每日都會搵球場工人，要求草皮必須係2毫米。」

佢執教早年已經係咁，後來坦哈格入主阿積士，佢嘅「強迫症」又嚴重咗，例如不同顔色背心必須分開，分隊賽時連波襪顏色都要一樣，開始練波時，球員必須一齊由更衣室走到訓練場，絕不允許三五成群，遲到者將被嚴懲。

在季前集訓中，一般需要6周時間，坦哈格會準備一本厚裝戰術指令，詳細列出訓練計劃，精確到每日嘅每一分鐘，並會向每名球員講解細節。對於比賽對手，即使係弱隊，坦哈格都會安排對方每名球員嘅剪輯影片，同球員逐個分析。

曼聯更衣室充斥咁多巨星大帝，同坦哈格困獸鬥，來季肯定好戲連場。