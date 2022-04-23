劉慕裳狀態大勇　K1葡萄牙站入決賽

香港空手道奧運銅牌得主劉慕裳周五（22日）出戰世界一級空手道超級聯賽（K1）葡萄牙站，小組2戰全勝，以首名晉級8強。晚上她再連過兩關，先後擊敗日本及意大利選手，成功打入周日（24日）決賽。

世界排名第4的劉慕裳（Grace）2月在阿聯酋富吉拉站贏得銅牌後再度出擊，香港時間周五下午出戰小組賽，第一場她先以總分24.52分，擊敗得22.82分的摩洛哥選手Sanae Agalmam，其後她再以0.08分之差險勝世界排名第12的意大利選手Terryana D'Onofrio。Grace得分為24.8，意大利對手則獲24.72分。

兩戰全勝的劉慕裳以小組首名姿態晉級8強，香港時間晚上11點45分迎戰世界排名第9的日本選手尾野真步，結果Grace以0.26分之差再闖一關。阿聯酋站結束後一直留在美國訓練的Grace狀態大勇，4強重遇阿聯酋站銅牌戰意大利對手Carola Casale打出26.34分，以0.68分力挫這位世界排名第10選手（25.66分）打入周日決賽，將與日本的清水希容爭奪金牌，後者在4強擊敗世界排名第2好手大野暉。

香港今站另有4名運動員參賽，包括：周家謙（男子個人自由搏擊60公斤以下）、何佳恩（女子個人自由搏擊68公斤以上）、曾綺婷（女子個人自由搏擊50公斤以下）及黃卓莉（女子個人自由搏擊68公斤以下 ）。

其中曾綺婷在小組賽取得2勝1負晉級8強，其後她以3比1擊敗阿塞拜疆選手打入4強，另外周家謙雖在小組賽取得2勝1負，惜未能取得小組首名晉級。