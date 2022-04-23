坦哈格首開腔講曼聯重建　6大核心冇C朗份

曼聯周四(21日)落實聘請坦哈格下季執教後，呢位荷蘭教頭就組軍大計首度開腔，佢接受荷蘭媒體訪問，表明唔會因為C朗拿度等大牌球星而改變自己嘅足球哲學，而且喺轉會市場要有絕對話事權。據報坦哈格同曼聯已經制定未來組軍嘅6大核心人物，但C朗就榜上無名。

坦哈格簽約曼聯後，周五(22日)接受荷蘭《忠誠報》專訪大談組軍方針，被問到可唔可以駕馭C朗等巨星，坦哈格表示：「我諗我可以，但我會忠於自己，唔會改變自己嘅足球哲學，我會話畀球員聽佢哋嘅任務，無論係邊個球員，達唔到我嘅要求就冇面畀。」

52歲嘅坦哈格表示將會喺轉會市場大展拳腳，而且要求有絕對話事權：「我喺簽約前向球會提出要求，如果球會唔同意，我就唔會接呢份工，因為我係球隊負責人，亦係要為成績被審判嘅人。我唔係專制嘅統治者，會同團隊一齊合作，但轉會話事權係我唔可以放棄嘅條件。」

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據英國《泰晤士報》報道，坦哈格今夏會有多達1.2億鎊軍費買人，而佢已經制定球隊重建嘅6大核心，門將迪基亞、中堅華拉尼同中場般奴費南迪斯被視為「世界級」球星，可以成為曼聯骨幹，而拉舒福特、查頓辛祖同麥湯米尼將會踏入事業高峰期，將會係坦哈格手下重要棋子。