傷患潮困擾兵工廠　仙魔大戰強撐曼聯

英超周六(23日)晚早場上演「仙魔大戰」，阿仙奴主場迎戰曼聯，兩隊要為聯賽前4席位搏命，必定毫無保留搶3分。「紅魔」周四官宣聘請荷蘭主帥坦哈格下季執教，消息令隊內士氣大振，一眾球員肯定搏盡及早取悅新帥，曼聯受讓平半，下盤值得捧場。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

阿仙奴3月份狀態正值巔峰，不過近期爆出傷患潮，左閘基蘭泰亞尼、中場湯馬士柏迪重創提早收咧，表現備受讚賞嘅右閘富安健洋亦養傷超過兩個月，前鋒拿卡錫迪患新冠肺炎啱啱康復，狀態成疑。

「兵工廠」殘陣下表現嚴重走樣，早前就接連輸畀水晶宮、白禮頓同修咸頓，計埋之前輸畀利物浦，「兵工廠」近兩次主場全敗。雖然剛於周中「倫敦打吡」作客擊敗車路士，但都係多得對手後防連環送禮，贏波略欠說服力。

「兵工廠」依家同第4嘅熱刺同分，領先踢多一場、排第6位嘅曼聯3分，今場勝負對前4位之爭起關鍵性影響。不過阿仙奴今季4次主場對傳統Big 6球隊3度落敗，包括0比2不敵車路士、1比2不敵曼城同埋0比2輸畀利物浦，喺酋長球場出擊反而踢唔出氣勢，遇上決心反彈嘅曼聯未許樂觀。

紅魔搏命取悅新帥

由於曼聯剛於周中英超被利物浦技術性擊倒，預計球員受盡批評、痛定思痛下，今場關鍵大戰必然想爭番口氣，更重要係「紅魔鬼」賽前收到坦哈格下季上任消息激勵，一眾球員肯定會加多兩錢肉緊踢場好波。

而且上仗因兒子夭折而缺陣嘅C朗，日前已經返去訓練基地參加操練，預料可以復出掛帥，呢位葡萄牙球星喺首循環曾兩度攻破阿仙奴大門，帶領曼聯贏3比2，今場有望再演好戲，讓球盤曼聯受讓平半，下盤咪錯過。