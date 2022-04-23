亞冠盃　陳晉一：餘下兩場目標係搶分！

傑志周二（19日）戰畢對神戶勝利船的「亞冠盃」比賽後，有逾一周時間休整，恢復狀態後才迎接下周四（28日）對清萊聯的次循環賽事。後衞陳晉一受訪時指，球隊上仗雖然失利，但總算執行到賽前部署，餘下兩仗目標是搶分，務求達成出線16強的目標。

「藍鳥」周二（19日）面對日職球隊神戶勝利船，僅以一球之差不敵對手，全失3分。雖然遭遇敗局，但陳晉一認為球隊在執行賽前戰術部署方面做得不錯，又指出對手的實力的優勝之處：「佢哋進攻好靈活，好多配合同第一時間嘅畀波走位，防守佢哋除左要有體力外，都需要好用腦地預判對手嘅進攻，先可以追到佢哋節奏。」

由於上海海港賽前退出，令J組只有3支球隊，傑志得以輪空8日，「阿一」稱球員能利用這段時間恢復和重新部署餘下兩場賽事。神戶周五（22日）以6比0大勝清萊聯，顯示出這支日職球隊的強勁攻力，但「阿一」仍然希望次循環能在對手身上搶分，不過目前首要目標是下周四（28日）再對清萊聯的比賽：「當然今年球隊上下嘅目標都係出線，剩低兩場梗係希望攞分，但逐場逐場嚟，下場對清萊我哋希望攞齊3分。」