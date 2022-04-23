C朗入波獻亡兒 曼聯1比3不敵阿仙奴

英超前4搶分戰，阿仙奴主場迎戰曼聯。剛宣布來季新帥人選嘅曼聯頹勢未止，繼上仗爭吞利物浦4蛋後，今仗作客阿仙奴又以1比3落敗，輸波後仍居第6，爭取歐聯資格機會渺茫，至於阿仙奴連勝車路士及曼聯後，保持爭奪歐聯入場券機會。

曼聯收起隊長哈利馬古尼，但後防仍然多甩漏，阿仙奴首個攻勢，華拉尼同阿歷士迪尼斯門前解圍失誤，布卡約沙卡右路熨射，被迪基亞救出不遠，紐奴泰華利斯補射入網，開賽3分鐘阿仙奴領先1比0。

7分鐘，全場球迷起立拍掌，向剛經歷初生兒子夭折嘅C朗送上慰問，此情景上仗「雙紅會」利物浦主場球迷已做過，阿仙奴球迷同樣向C朗送暖。

阿仙奴繼續搶攻，尼基迪亞近門單刀勁射被迪基亞撲出，之後近門建功又越位在先食詐胡，不過迪尼斯侵犯布卡約沙卡在先，球證判罰12碼，今次交畀布卡約沙卡操刀破網，32分鐘阿仙奴領先2比0。

落後嘅曼聯反攻，C朗接應尼曼查馬迪傳中門前射入，34分鐘追成1比2，今仗復出嘅C朗亦取得個人第100個英超入球。C朗入波後手指向天，似將入球獻給亡兒。

下半場曼聯搶返唔少攻勢，56分鐘紐奴泰華利斯禁區內犯手球輸12碼，曼聯竟派出般奴費南迪斯主射而非C朗，結果宴客，曼聯錯失扳平機會。不過曼聯攻勢未有減弱，之後再有C朗入波，但越位在先食詐胡。70分鐘，捱打嘅阿仙奴把握機會，格列沙加禁區外遠射破網成3比1，為阿仙奴奠勝。