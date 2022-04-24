【有片】拜仁打爆多蒙特　實現德甲10連霸

拜仁慕尼黑實現德甲10連霸！周日(24日)凌晨德甲「國家打吡」，拜仁慕尼黑主場以3比1擊敗多蒙特，提前3輪鎖定聯賽冠軍，今次係拜仁連續第10季稱霸德甲，同時超越意甲嘅祖雲達斯，成為歐洲5大聯賽第一支「10連冠」球隊！

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拜仁今仗贏波即捧盃，精銳盡出決心十足，15分鐘首次攻門就有斬獲，基拿比禁區頂窩利抽入；24分鐘拜仁前場反搶成功，羅拔利雲度夫斯基殺入禁區射成2比0。多蒙特喺52分鐘由安利簡恩射入12碼追番1粒，但83分鐘再被穆斯亞拿門前混戰射入，拜仁贏3比1完成任務。

拜仁贏波後領先次席多蒙特12分，提前3輪封王，兼且成為歐洲5大聯賽史上唯一一支「10連冠」球隊，門將紐亞同前鋒湯馬士梅拿，更係僅有經歷晒10次冠軍嘅2名球員，2位老將依家都同球會傾緊續約，湯馬士梅拿賽後表示：「德甲冠軍永遠都係最好嘅事情，續約？睇下之後幾個星期點樣，但今日呢個情況，我好難會離開拜仁。」