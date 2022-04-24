貝迪斯捧西班牙盃　40歲祖亞昆最佳退役禮物

周日(24日)凌晨西班牙盃決賽，貝迪斯同華倫西亞激戰120分鐘仍然打和1比1，最終貝迪斯憑互射12碼勝出，相隔17年之後終於再次奪得呢項殊榮，無疑係送畀40歲隊長祖亞昆最佳退役禮物。

貝迪斯之前只曾於1977及2005年捧過西班牙盃冠軍，佢哋今仗先聲奪人，開賽11分鐘就由保查艾利斯亞斯頂入打開紀錄。

華倫西亞喺30分鐘靠曉高杜路單刀射入扳平，其後雙方再冇入波，法定時間90分鐘打和1比1，加時亦冇出現入球，需要互射12碼分勝負。

貝迪斯5射全中，包括後備上陣嘅老將祖亞昆射入1球，至於華倫西亞19歲小將尤路斯穆沙成為全場唯一射失嘅球員，將冠軍獎盃拱手讓畀貝迪斯。

賽後貝迪斯由祖亞昆高舉獎盃，亦係佢繼2005年後再幫球隊捧盃，呢位中場情緒激動話球隊多年嘅努力終於有回報：「要不斷奉獻同努力，先至會獲得成功，我哋嘅球迷過去遭遇唔少失望經歷，我想令美好事情發生，令佢哋開心。」

值得一提，祖亞昆效力華倫西亞時期，曾於2008年奪得西班牙盃冠軍，換言之佢幫過晒今場決賽雙方贏得呢項錦標，都算係球壇奇葩。

祖亞昆上年11月已經宣布將於今季結束後掛靴，今次捧盃正好為佢23年球員生涯劃上完滿句號。不過，呢位球壇長青樹仲有一個目標，就係希望協助球隊打入聯賽前4位奪取下屆歐聯入場券，貝迪斯現時排西甲第5位，落後第4位馬體會4分，仲有5輪聯賽可以追。