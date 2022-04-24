國米又贏羅馬　細恩「3殺」摩連奴

周日(24日)凌晨意甲，國際米蘭憑杜費斯、波索域、拿達路馬天尼斯各入1球，主場以3比1擊敗羅馬，向冠軍行近一大步。國米今季由施蒙尼恩沙基執教之下，3次擊敗由摩連奴領軍嘅羅馬，細恩成為「寸王」大剋星。

國際米蘭要爭冠，羅馬希望打入前4位，雙方今場踢法積極，一開波就鬥攻，國米把握力明顯較強，踢到30分鐘由翼衞杜費斯單刀射入打開紀錄，僅過10分鐘後，波索域喺禁區左路個人表演，冷靜射成2比0。

換邊後初段，查漢奴古開出角球，拿達路馬天尼斯頂入，國米領先至3比0，羅馬大勢已去，只能靠米希達利恩射入破蛋，挽回些少面子。

未計周一(25日)凌晨賽事，國米以1分優勢力壓同樣踢咗33場嘅AC米蘭，升上榜首之位，換言之國米只要餘下5場聯賽全勝，就可以衞冕成功。

賽後羅馬教練摩連奴亦祝福國米捧盃：「國際米蘭係現時意甲最強球隊，戰術、技術、心理質素都好強，我哋今季唔使再對AC米蘭、祖雲達斯、拿玻里，所以我可以直接講，希望國米奪冠。」「寸王」仲話自己仍然深愛曾經執教過嘅國米，國米亦好愛佢。

不過，施蒙尼恩沙基對摩連奴就絕不留情，雙方今季兩循環聯賽及意大利盃，合共3次交鋒，國米都淨贏2球或以上，令「寸王」輸得心服口服。