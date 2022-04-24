倫敦打吡　車路士夠贏韋斯咸

英超前4爭奪上演「倫敦打吡」，車路士主場迎戰韋斯咸。「藍戰士」上仗因後防多次犯錯，主場2比4不敵阿仙奴，不過依家仍位居聯賽榜第3位，前4位置依然樂觀，今仗重整旗鼓有力砌低狀態一般嘅韋斯咸，主勝穩開。(Now 621周日晚上9時直播)

車路士雖喺歐聯8強出局，但作客贏皇家馬德里一仗表現獲高度讚揚，之後喺英足盃亦殺入決賽，周中輸畀阿仙奴好大程度係因為後防出事，今場有堤亞高施華、佐真奴等經驗豐富球員復出壓陣，必定可以回復最佳水平。

車路士幾位攻擊球員狀態唔錯，美臣蒙特愈見成熟，迪姆華拿近期重拾射門鞋，對阿仙奴亦有進帳，「藍戰士」爭勝仍有把握。

韋斯咸要爭入前4，除咗要自己避免失分外，仲要寄望競爭對手失分，不過佢哋更希望透過贏得歐霸盃而踢歐聯，球隊依家已殺入4強，相信領隊莫耶斯會作出取捨。事實上，「錘仔幫」近5仗聯賽作客1和4負，當中近3仗全敗，今仗搶分機會微，車仔穩勝。

直播表

周日3:05pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 珀斯光輝

無綫85台

周日6:30pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 費倫天拿

Now 638

周日7:00pm 法甲 雷恩 Vs 羅連安特

Now 639

周日9:00pm 英超 車路士 Vs 韋斯咸

Now 621

周日9:00pm 英超 般尼 Vs 狼隊

Now 622

周日9:00pm 英超 白禮頓 Vs 修咸頓

Now 623

周日9:00pm 意甲 安玻里 Vs 拿玻里

Now 638

周日9:00pm 法甲 尼斯 Vs 特魯瓦

Now 639

周日11:05pm 法甲 里爾 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周日11:30pm 英超 利物浦 Vs 愛華頓

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 熱拿亞 Vs 卡利亞里

Now 638

周一0:30am 俄超 莫斯科中央陸軍 Vs 莫斯科戴拿模

有線661、601台

周一2:45am 意甲 拉素 Vs AC米蘭

Now 638

周一2:45am 法甲 蘭斯 Vs 馬賽

Now 639

周一3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華歷簡奴

Now 632、611

周一5:00am 美職 紐約城 Vs FC多倫多

Now 639

周一7:57am 智甲 哥甘保 Vs 卡拉雷聯

HKJC TV app

周一10:06am 墨超 迪祖亞拿 Vs 克雷塔羅

HKJC TV app