奧蘇里雲世錦賽入8強　自言深受李小龍啟發

桌球世界一哥奧蘇里雲周六（23日）於世界錦標賽次圈以13比4輕取艾倫，第20次晉級世錦賽8強，兼贏得此項賽事第71勝，同時打破「桌球皇帝」亨特利所保持的兩項紀錄。另外，大師賽冠軍顏丙濤13比10擊敗衞冕球手沙比，為8強唯一中國球手。

46歲的奧蘇里雲對艾倫未受考驗，全場兩次「破百」，只失4局下以13比4打入8強。對於打破兩項紀錄，「火箭」直言毫不在乎：「這些數據對我沒有任何意義，對我來說只有冠軍最重要。」

奧蘇里雲感嘆職業生涯面對過無數挑戰，但他期望學習已故武打明星李小龍的精神，在桌球路上走得更遠：「我們是經過長年累月的訓練，將自己鍛鍊成最佳版本的自己。你看看李小龍，他不單花無數小時鍛鍊身體，同時磨鍊心志。我們都是不同領域的專家，但我嘗試在桌球走相同的路。」力爭贏第7個世錦賽冠軍的「火箭」晉級8強後會對蘇格蘭的Stephen Maguire。

另一場焦點賽事由16號種子顏丙濤大戰上屆冠軍沙比，兩人在第22局耗時長達85分鐘22秒，造出世錦賽單局耗時最長紀錄。最終顏丙濤在第23局「起迫」，打出113比0，以總比數13比10取勝，8強將面對3屆冠軍威廉斯。