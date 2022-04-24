AI分析：阿仙奴79.68%入前4位　曼聯0.11%

阿仙奴擊敗曼聯，熱刺打和賓福特之後，英超前4位之爭形勢開始明朗化，英國傳媒利用AI人工智能電腦分析3支名牌球隊阿仙奴、熱刺、曼聯打入前4位嘅機會，其中以阿仙奴最高，有79.68%，熱刺有20.2%，曼聯僅得0.11%，幾乎等於冇機會。

第4位阿仙奴領先第5位熱刺2分，但餘下賽程並唔易踢，下場對另一支前列球隊韋斯咸，最關鍵一仗係5月13日凌晨，熱刺主場對阿仙奴，勝負可能直接決定下屆歐聯入場券誰屬。

熱刺除咗仲要對阿仙奴之外，仲要鬥利物浦，同樣惡哽。

至於曼聯落後阿仙奴6分，並踢多1場，下仗仲要惡鬥車路士，隨時再輸波，睇怕都冇得追，仲有得0.11%機會入前4位，真係畀多咗佢。

阿仙奴今季英超餘下賽程

1/5 作客Vs韋斯咸

8/5 主場Vs列斯聯

13/5 作客Vs熱刺

17/5 作客Vs紐卡素

22/5 主場Vs愛華頓

熱刺今季英超餘下賽程

1/5 主場Vs李斯特城

8/5 作客Vs利物浦

13/5 主場Vs阿仙奴

15/5 主場Vs般尼

22/5 作客Vs諾域治

曼聯今季英超餘下賽程

29/4 主場Vs車路士

3/5 主場Vs賓福特

8/5 作客Vs白禮頓

22/5 作客Vs水晶宮