默郡打吡轟炸愛華頓　利物浦大開殺戒

周日(24日)晚英超尾場爆發默西賽德郡打吡，利物浦於主場火併「拖肥糖」愛華頓。紅軍向來以攻代守，穆罕默德沙拿更重拾射門鞋，愛華頓亦要為護級搶分，不過客場7連敗兼防守堅曳，造訪紅軍隨時崩潰，捧3.5球嘅入球大最上算。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

利物浦2月底率先贏得英聯盃，早前更分別闖入英足盃決賽，以及歐聯4強，連同聯賽目前正挑戰成為4冠王，佢哋聯賽餘下賽程唔算太易，仲要硬撼熱刺、狼隊等前列分子，加上需要分心兼顧其他戰線，賽程堅頻密。

不過紅軍勝在戰意旺盛，上周中於雙紅會大炒曼聯4比0，兩循環合計贈死敵9蛋，梅開二度嘅王牌穆罕默德沙拿，單計攻入曼聯5粒，打破近期入球荒，信心返晒嚟，連同沙迪奧文尼、迪亞高祖達及路爾斯戴亞斯輪流發威，紅軍攻力更冠絕英超。

拖肥後防差頂唔住

另一邊廂，愛華頓上場1比1踢和李斯特城後，未計今輪，依家打少一場下只領先尾3嘅般尼1分，仍未解除降班威脅。「拖肥糖」客場表現差勁，15戰聯賽作客只得1勝3和11負，若連同盃賽在內，近7仗作客更全部輸晒，狂失21粒，包括以4球及5球大敗畀水晶宮同熱刺，防線一篤即散。

睇埋雙方首循環交手，「拖肥糖」更慘敗1比4，主勝冇肉食，而紅軍近5仗全開4球或以上，捧大更佳。