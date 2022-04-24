【足球如論】打吡戰利物浦佔盡上風

利物浦過去12個月只曾在主場聯賽失過6分，而愛華頓今季作客僅取得6分，所以也難怪「拖肥糖」主帥林柏特賽前表示，若果今場「紅藍打吡」可以作客逼和利物浦，就已經心滿意足。

利物浦應該是目前全歐洲狀態最好的一隊，不單止沙迪奧文尼將國家隊的順景帶返球會，路爾斯迪亞斯的融入程度也相當高，二人能夠共存也令到前線搭配更加多元化，即使「王牌」穆罕默德沙拿狀態不是最好，入球產量稍有降低也不是大問題。

中場堤亞高艾簡達拿的穿針引線亦令創造性有所提高，更重要的是領隊高普的輪換政策效果顯著。過去25場默西塞特郡打吡，紅軍只輸過1場，以兩隊近況來看，今晚一戰更難有甚麼意外賽果。

愛華頓輸少當贏

自林柏特領軍愛華頓後，11場英超只取得3場勝利，場均得分不到1分。後防失誤較多的問題仍然存在，養傷兩個多月的中堅耶利米拿復出對此稍有幫助，若能在5日內兩場任正選就更理想。

不過前鋒卡維特利雲肯定倦勤，進一步減少進攻瓣數，考慮到面對利物浦的難度，今仗若能避免大敗已不太壞，球隊護級搶分目標應更多放眼在下個月對屈福特、賓福特和水晶宮3場。(Now 621及611周日晚11時30分直播)