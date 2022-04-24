劉慕裳不敵奧運銀牌清水希容　屈居亞軍

東京奧運贏得銅牌的劉慕裳（Grace）周日（24日）出戰世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）葡萄牙站女子個人形決賽，以1.32分之差不敵日本勁敵清水希容，屈居亞軍。

世界排名第4的劉慕裳乘著上站在阿聯酋贏得銅牌的氣勢，今站連贏4場，自去年4月葡萄牙里斯本站奪銀牌後，再打入決賽。Grace在金牌戰迎來有日本「空手道女王」之稱、東京奧運銀牌得主的清水希容，後者淘汰今站世界排名最高（第2）的大野暉。

劉慕裳今場選用套拳「雲手」參賽，取得26.08分，清水希容以「知花公相君」應戰，總分達27.4分，贏得今站金牌。

2月戰畢阿聯酋站後，Grace回到美國邁阿密進行特訓，訓練效果顯著，今站再下一城，收穫銀牌。連計東京奧運和世界錦標賽，劉慕裳近8場國際賽贏得2銀6銅，實力有目共睹。

另一香港女將曾綺婷同日在自由搏擊50公斤以下級銅牌戰對德國選手Seden Bugur，曾綺婷原領先1分，惜在最後20秒被對手踢中頭部痛失3分，以1比3反負，與獎牌擦身而過。