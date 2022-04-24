韋斯咸留晒力　車路士煲魚生粥險勝

周日晚（24日）英超倫敦打吡，車路士主場面對「錘仔幫」韋斯咸，雖然「錘仔幫」為歐霸收起多名主力，但車仔久攻不下，要靠後備入替嘅基斯甸普列錫入波，助車仔以1:0擊敗韋斯咸，全取3分後，鞏固其前4位置。

車仔上周中聯賽輸畀阿仙奴，繼續冇貨交嘅箭頭盧卡古，今仗被貶為後備，不過韋斯咸嚟緊周中歐霸4強首回合出戰法蘭克福，今仗正選收起迪格蘭賴斯、查洛保雲、米查利安東尼奧等，用咗耶莫蘭高、賓華馬同老隊長麥克盧保等副選，主帥莫耶斯留力留到出晒面，兩軍比賽節奏偏慢，初段都冇乜入肉攻門，上半場互交白卷。

下半場車仔略有起色，其中迪姆華拿於禁區內混戰中快射，可惜畀韋斯咸中堅奇治戴臣閂走，冇耐輪到中場尼高路簡迪遠射，省中人改變方向，好彩門將法比安斯基冇瞌眼瞓救出。83分鐘後備入替嘅盧卡古，畀奇治戴臣喺禁區內拉跌，奇治戴臣被球證紅牌趕出場兼輸12碼，佐真奴主射，又跳射出事，冇力被法比安斯基接實。

好彩車仔仲有基斯甸普列錫，後備入替嘅「美國隊長」完場前入波，一箭定江山，為車仔全取3分，鞏固其前4位置。